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Падение режима Асада ,  
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Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада

Сюжет
Падение режима Асада
Замглавы МИД и спецпредставитель президента России прибыли в Дамаск. Это стало первым визитом российских чиновников в Сирию после свержения Башара Асада
Виды Дамаска
Виды Дамаска (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Российская делегация приехала в Сирию — их самолет приземлился в Дамаске, передает «РИА Новости».

В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый официальный визит российских чиновников после падения власти Башара Асада. Цель их поездки не уточняется.

Бывший президент Сирии потерял власть после быстрого наступления группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Они всего за неделю — с конца ноября до 7 декабря продвинулись с севера Сирии до Дамаска. Войска и силовики не оказали им почти никакого сопротивления. Башар Асад уехал из страны и получил убежище в России.

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Башар Асад

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о дальнейшем присутствии российских военных в Хмеймиме и Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря, сообщал министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра. У сторон была заключена договоренность о размещении контингента на этих базах на 49 лет.

Лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа утверждал, что Сирия не желает вывода российских войск. Reuters со ссылкой на источники писал, что Москва также не намерена покидать сирийские базы. Их судьба «будет определяться в ходе диалога», заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин говорил о предложении использовать эти базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 21 января Дамаск расторг соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус.

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Россия Сирия Башар Асад Михаил Богданов Александр Лаврентьев Хайят Тахрир аш-Шам визит
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