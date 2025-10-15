Свергнувший Асада президент Сирии оценил состояние отношений с Россией

Отношения с Россией и Китаем Дамаск выстраивает, основываясь на стратегических интересах, заявил аш-Шараа, оценив их текущее состояние как спокойное. По его словам, из Москвы были получены «позитивные сигналы»

Ахмед аш-Шараа (Фото: Riccardo Savi / Getty Images )

Сирия выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из своих стратегических интересов, заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью CBS.

«Сирия сегодня установила спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах», — сказал он (цитата по ТАСС). Новые сирийские власти, по его словам, получили от этих стран «позитивные сигналы».

Отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США, заключил президент Сирии.

Аш-Шараа 15 октября приедет в Россию с рабочим визитом. Он проведет переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, политики должны обсудить «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», а также последние события на Ближнем Востоке.

Временный президент должен был возглавить сирийскую делегацию на Российско-арабском саммите, однако мероприятие перенесли. Аш-Шараа впервые посетит Россию в должности главы государства.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

Москва сохранила контакты с новым сирийским правительством. В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. В конце июля стороны договорились провести инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. 9 сентября Аш-Шараа принял российскую делегацию, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран к тому, чтобы силы России оставались в арабской республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркивал он.

Bloomberg писал, что в переговорах о российском военном присутствии есть проблемы, в том числе из-за противодействия Турции. В декабре 2024-го, вскоре после прихода к власти, Аш-Шараа говорил, что Сирия имеет стратегические интересы в отношениях с Россией и не хочет вывода контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, если при этом пострадают отношения стран.

Сирийский МИД заявлял о желании нового правительства построить с Китаем «стратегическое партнерство» и укрепить отношения с этой страной. Газета South China Morning Post отмечала, что Пекин прежде оказывал поддержку свергнутому правительству Асада.