 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Свергнувший Асада президент Сирии оценил состояние отношений с Россией

Аш-Шараа: Сирия строит отношения с Россией на основе стратегических интересов
Сюжет
Падение режима Асада
Отношения с Россией и Китаем Дамаск выстраивает, основываясь на стратегических интересах, заявил аш-Шараа, оценив их текущее состояние как спокойное. По его словам, из Москвы были получены «позитивные сигналы»
Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа (Фото: Riccardo Savi / Getty Images )

Сирия выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из своих стратегических интересов, заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью CBS.

«Сирия сегодня установила спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах», — сказал он (цитата по ТАСС). Новые сирийские власти, по его словам, получили от этих стран «позитивные сигналы».

Отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США, заключил президент Сирии.

Аш-Шараа 15 октября приедет в Россию с рабочим визитом. Он проведет переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, политики должны обсудить «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», а также последние события на Ближнем Востоке.

Временный президент должен был возглавить сирийскую делегацию на Российско-арабском саммите, однако мероприятие перенесли. Аш-Шараа впервые посетит Россию в должности главы государства.

Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии
Политика
Фото:ТАСС

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

Москва сохранила контакты с новым сирийским правительством. В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. В конце июля стороны договорились провести инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. 9 сентября Аш-Шараа принял российскую делегацию, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран к тому, чтобы силы России оставались в арабской республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркивал он.

Bloomberg писал, что в переговорах о российском военном присутствии есть проблемы, в том числе из-за противодействия Турции. В декабре 2024-го, вскоре после прихода к власти, Аш-Шараа говорил, что Сирия имеет стратегические интересы в отношениях с Россией и не хочет вывода контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, если при этом пострадают отношения стран.

Сирийский МИД заявлял о желании нового правительства построить с Китаем «стратегическое партнерство» и укрепить отношения с этой страной. Газета South China Morning Post отмечала, что Пекин прежде оказывал поддержку свергнутому правительству Асада.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сирия Китай двусторонние отношения Ахмед аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Материалы по теме
Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии
Политика
Что ожидать от первых после свержения Асада выборов в Сирии
Политика
Свергнувший Асада президент Сирии прибыл в Вашингтон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день Спорт, 10:12
Сийярто назвал удары по «Дружбе» атаками на суверенитет Венгрии Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
В трех регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии Общество, 09:58
Свергнувший Асада президент Сирии оценил состояние отношений с Россией Политика, 09:54
Власти Эквадора назвали терактом взрыв машины в городе Гуаякиль Общество, 09:54
МВД предупредило об опасности предложений «легкого заработка» за границей Общество, 09:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ Спорт, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Суды начали конфисковывать доходы по сделкам, вызвавшим претензии ФНСПодписка на РБК, 09:28
На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца Общество, 09:19
В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом Политика, 09:19
Платить НДС бывает выгоднее, чем получить льготу. Вот в каких случаяхПодписка на РБК, 09:14
Снижение ключевой ставки оживило загородный рынок жилья в РоссииПодписка на РБК, 09:10