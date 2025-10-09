Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии

Ряд стран Ближнего Востока заинтересован в том, чтобы российские силы оставались в Сирии, но их функционал необходимо пересмотреть, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

«Это касается и наших военных баз. Президент не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — сказал он.

Лавров добавил, что одной из потенциальных задач, полезных и для Сирии, и для ряда других стран, может стать гуманитарный хаб для доставки грузов из России и из стран Персидского залива в страны Африки. По его словам, стороны выражают обоюдный интерес к реализации проекта.

Глава МИД отметил, что особое значение для обсуждения дальнейшего развития российско-сирийских отношений будет иметь участие президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа в Первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Асад вместе с семьей получил убежище в России.

В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. В конце июля стороны договорились провести инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. 9 сентября Аш-Шараа принял российскую делегацию, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.