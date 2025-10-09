 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии

Сюжет
Падение режима Асада

Ряд стран Ближнего Востока заинтересован в том, чтобы российские силы оставались в Сирии, но их функционал необходимо пересмотреть, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

«Это касается и наших военных баз. Президент не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — сказал он.

Лавров добавил, что одной из потенциальных задач, полезных и для Сирии, и для ряда других стран, может стать гуманитарный хаб для доставки грузов из России и из стран Персидского залива в страны Африки. По его словам, стороны выражают обоюдный интерес к реализации проекта.

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности
Политика
Башар Асад

Глава МИД отметил, что особое значение для обсуждения дальнейшего развития российско-сирийских отношений будет иметь участие президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа в Первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Асад вместе с семьей получил убежище в России.

В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. В конце июля стороны договорились провести инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. 9 сентября Аш-Шараа принял российскую делегацию, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Сирия Россия Сергей Лавров
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Свергнувший Асада президент Сирии прибыл в Вашингтон
Политика
В США отменили защищенный статус у тысяч сирийских беженцев
Политика
Reuters рассказал, как поселение алавитов в Сирии стало городом призраков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Экс-советник Ельцина объяснил провал реформ 1990-х Политика, 05:06
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Лавров заявил о необходимости пересмотра задач российских сил в Сирии Политика, 04:32
Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми Общество, 04:28
ХАМАС призвал посредников заставить Израиль выполнить условия сделки Политика, 03:42
Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» разговор по телефону Политика, 03:32
Бас-гитарист Kiss Джин Симмонс попал в ДТП Общество, 03:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Нетаньяху соберет правительство для подписания соглашения с ХАМАС Политика, 03:03
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:01
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Волгоградский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК из-за дронов Политика, 02:29
Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана Политика, 02:02
В Одессе и Сумах прозвучали взрывы Политика, 01:56
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине Политика, 01:53