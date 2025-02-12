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Падение режима Асада ,  
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Путин и новый президент Сирии провели телефонный разговор

Путин заявил аш-Шааре о поддержке единства и суверенитета Сирии
Сюжет
Падение режима Асада
Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципиальной позиции «в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности» Сирии. Это первые переговоры на высшем уровне с новым руководством республики
Ахмед аль-Шараа
Ахмед аль-Шараа (Фото: Giuseppe Lami / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, сообщается в телеграм-канале Кремля.

«Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации», — говорится в сообщении.

Собеседники условились продолжить контакты.

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Российский президент также пожелал коллеге успехов в решении стоящих перед ним задач на благо сирийского народа. Собеседники обсудили текущую ситуацию в Сирии. Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципиальной позиции «в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности» арабской республики.

В связи с этим российский президент отметил, как важно реализовывать комплекс мер «в целях нормализации в стране» и активизировать межсирийский диалог «с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп». Он также подтвердил «неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии», в том числе гуманитарной помощью населению.

В Сирии в декабре 2024 года пал режим Башара Асада, который поддерживала Россия. К власти пришла вооруженная оппозиция, президентом в переходный период стал глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) аль-Шараа. В стране также распущены парламент, армия, службы безопасности. Отменено действие Конституции.

У России в Сирии две военные базы: Тартус, единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, и Хмеймим, ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. Москва получила эти объекты в аренду в 2017 году на 49 лет.

Вопрос о судьбе российских военных баз пока не решен. В январе российская делегация провела насчет них переговоры в Дамаске. Замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что «встреча в целом прошла конструктивно», но будущее баз нужно обсуждать дополнительно. Глава Минобороны Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявлял, что Сирия разрешит России оставить военные базы, если Дамаск «получит от этого выгоду».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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