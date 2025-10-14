Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии

Фото: SCELERATOR / Shutterstock

МИД России отслеживает ситуацию с возможной депортацией из Латвии россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова передает «РИА Новости».

«Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм», — сказала она.

Захарова отметила, что граждане России еще могут задействовать различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав, поэтому говорить об угрозе массовой депортации сейчас преждевременно.

Издание Politico 10 октября сообщило, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Согласно изданию, предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.

Его актуальная редакция требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тыс. россиян. Большинство из них выполнили требования, около 2,6 тыс. россиян покинули Латвию, однако более 800 граждан России не смогли вовремя подать необходимые документы. В Управлении по вопросам гражданства и миграции Латвии подчеркнули, что пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится «незаконным».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что депортируемые из Латвии россияне могут вернуться на родину и «построить свою жизнь здесь».