В МВД сообщили о документах для выдворенного из Латвии пенсионера

Власти Латвии выдворили из страны 74-летнего пенсионера. Сотрудники правоохранительных органов узнали о его местонахождении из опубликованной в интернете информации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Миграционная служба помогла ему оформить заявления на получение паспорта и статуса вынужденного переселенца, рассказала Волк.

RT писало, что пенсионера зовут Григорий. После того, как он не смог сдать экзамен на знание латышского языка, его лишили вида на жительство и всех социальных выплат, а после выдворили из страны.

После решения о депортации пенсионера на неделю определили в центр размещения задержанных иностранцев. Выйти на связь он смог на границе России и Латвии и сообщил, что его везут на автобусе в Москву, а затем пропал. Спустя несколько дней его нашли в одном из московских центров социальной адаптации.

В октябре издание Politico сообщило, что 841 гражданину России грозит депортация из Латвии. Они не смогли сдать экзамен на знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных. Россияне не смогли выехать из Латвии после предписания покинуть страну, а их пребывание в стране после 13 октября стало незаконным.

Федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала ООН не допустить нарушений прав граждан России, которых власти Латвии собираются депортировать за незнание языка. Она назвала действия местных властей «репрессиями по национальному признаку» и заявила, что готова оказать помощь всем депортированным, когда они окажутся в России.