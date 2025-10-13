Москва призвала ООН защитить высылаемых из Латвии россиян

Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Организации Объединенных Наций с призывом не допустить нарушений прав граждан России, которых власти Латвии собираются депортировать за незнание языка. Он назвала действия местных властей «репрессиями по национальному признаку».

«Я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека (Фолькеру Тюрку. — РБК) с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать все возможное для того, чтобы прекратить это беззаконие, безнравственные и нарушающие нормы международного права действия», — сказала Москалькова журналистам (цитата по ТАСС).

Омбудсмен также готова оказать помощь всем депортированным, когда они окажутся в России.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что высылаемые из Латвии россияне смогут устроиться после переезда.

«Граждане России могут вернуться на свою родину в Россию и построить свою жизнь здесь», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о судьбе этих людей.

Речь идет о 841 человеке, не сумевшем подтвердить знание латышского языка. Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии объявило, что после 13 октября 2025 года их нахождение в стране будет считаться незаконным.

Согласно закону об иммиграции, граждане России, ранее имевшие в республике вид на жительство, должны были до 30 июня 2025 года предоставить документы, чтобы запросить статус постоянного жителя ЕС, включая справку о сдаче экзамена по латышскому языку.