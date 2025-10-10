Politico узнало об угрозе депортации более 800 россиян из Латвии

Рига, Латвия (Фото: Günter Lenz / imagebroker.com / Global Look Press)

Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют, сообщает Politico со ссылкой на Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии (OCMA).

Предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции. С начала конфликта России и Украины, латвийские власти ужесточали закон. Его актуальная редакция требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тыс. россиян. Большинство из них требования выполнили, около 2,6 тыс. россиян покинули Латвию, но более 800 граждан России, как сообщили в Управлении, не смогли вовремя подать необходимые документы. Они не смогли подтвердить владение латышским языком и пройти обязательную проверку безопасности.

Пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится «незаконным», подчеркнули в ведомстве.

Власти еще в июле потребовали от 841 россиянина покинуть Латвию в связи с истечением срока действия вида на жительство, говорилось в сообщении. Согласно закону об иммиграции, граждане России, ранее имевшие постоянное место жительства в Латвии, должны были до 30 июня 2025 года предоставить необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение сдачи экзамена по латышскому языку. При неисполнении требований иностранцы обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года, говорилось в сообщении управления.