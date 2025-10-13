Песков ответил на вопрос о судьбе депортируемых из Латвии россиян

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Депортируемые из Латвии россияне могут устроиться на родине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Граждане России могут вернуться на свою родину в Россию и построить свою жизнь здесь», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что делать тем, кто не смог доказать знание латышского языка и вынужден будет покинуть прибалтийскую республику по решению местных властей.

Речь идет о 841 человеке. Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии объявило, что после 13 октября 2025 года их нахождение в стране будет считаться незаконным.

Еще в июле власти потребовали от россиян покинуть Латвию в связи с истечением срока действия вида на жительство. Согласно закону об иммиграции, граждане России, ранее имевшие постоянное место жительства, должны были до 30 июня 2025 года предоставить документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение сдачи экзамена по латышскому языку. При неисполнении требований иностранцы обязаны покинуть территорию Латвии до конца осени 2025 года, предупредили тогда в управлении по вопросам гражданства и миграции.