МВД пообещало помочь 800 депортированным из Латвии россиянам

МВД разработало комплекс мер по оказанию помощи более чем 800 соотечественникам, которых планирует депортировать Латвия, сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Данное решение было принято МВД «в связи с новостными сообщениями» о депортации из Латвии нескольких сотен россиян, не подтвердивших знание латышского языка и не прошедших проверку безопасности.

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — заявила представитель министерства.

Волк отметила, что всесторонняя помощь будет оказана соотечественникам по прибытии в Россию.

Днем ранее Politico со ссылкой на миграционное управление Латвии сообщило, что власти республики предписали 841 россиянину покинуть территорию Латвии до 13 октября, иначе их депортируют.

Решение было принято на основе закона об иммиграции, который власти республики ужесточали с начала спецоперации на Украине. Согласно актуальной редакции закона, для легального нахождения на территории Латвии россиянину необходимо подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, показать знание латышского языка на уровне A2, а также пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.

Новые правила коснулись около 30 тыс. граждан России. Большинство 30 тыс. россиян, находившихся на территории Латвии, требования выполнили, около 2,6 тыс. граждан России покинули республику, более 800 человек, как сообщили в управлении, не смогли вовремя подать необходимые документы.