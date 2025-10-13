В Латвии тренеры подрались на матче из-за слов «русский оккупант»

В Латвии до конца сезона дисквалифицировали двух тренеров и двух игроков из-за массовой драки. Один из тренеров заявил, что чувствовал себя «как в России» из-за общения соперников на русском, и, возможно, назвал кого-то оккупантом

Массовая драка с участием игроков и тренеров команд «Приедайне» и «Кекава Клапперс» произошла в любительской латвийской Хоккейной лиге энтузиастов (EHL) 3 октября, пишет Delfi.

Матч прервали на 16-й минуте третьего периода при счете 6:0 в пользу «Кекавы». После удаления одного из игроков хоккеист «Кекавы» начал избивать соперника. Тренер «Кекавы» Матис Рибкинскис заявил, что капитан команды «заслуженно наказал одного из провокаторов».

Пока пострадавшему оказывали помощь, на скамейке запасных завязалась перепалка и между собой начали драться тренеры (один даже перелез ради этого через разделительное стекло) и другие игроки.

Форвард «Приедайне» Денис Бенке заявил, что это произошло после того, как Рибкинскис перешел на оскорбления по национальному признаку.

«Высказывания вроде Vācies prom no šejienes, krievu okupants («Убирайся отсюда, русский оккупант») … Ну, как бы я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний. У меня мама украинка, она из Горловки. Я являюсь гражданином Латвии. <...> Я не знаю, по каким принципам он определяет, кто русский оккупант, а кто не русский оккупант», — сказал Бенке.

Рибкинскис отметил, что во время игры не говорил слов, которые ему приписывает Бенке, но не исключил, что мог использовать слово «оккупант».

«Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал», — добавил тренер «Кекавы».

В итоге лига дисквалифицировала до конца сезона тренеров обеих команд (Марекс Ясс и Рибкинскис) и двух игроков, остальным участникам драки дали от одного до семи матчей отстранения.

Обе команды подняли вопрос оскорблений по этническому признаку, но лига не смогла найти доказательств.