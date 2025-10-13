 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В Латвии тренеры подрались на матче из-за слов «русский оккупант»

В Латвии до конца сезона дисквалифицировали двух тренеров и двух игроков из-за массовой драки. Один из тренеров заявил, что чувствовал себя «как в России» из-за общения соперников на русском, и, возможно, назвал кого-то оккупантом

Массовая драка с участием игроков и тренеров команд «Приедайне» и «Кекава Клапперс» произошла в любительской латвийской Хоккейной лиге энтузиастов (EHL) 3 октября, пишет Delfi.

Матч прервали на 16-й минуте третьего периода при счете 6:0 в пользу «Кекавы». После удаления одного из игроков хоккеист «Кекавы» начал избивать соперника. Тренер «Кекавы» Матис Рибкинскис заявил, что капитан команды «заслуженно наказал одного из провокаторов».

Пока пострадавшему оказывали помощь, на скамейке запасных завязалась перепалка и между собой начали драться тренеры (один даже перелез ради этого через разделительное стекло) и другие игроки.

Форвард «Приедайне» Денис Бенке заявил, что это произошло после того, как Рибкинскис перешел на оскорбления по национальному признаку.

«Высказывания вроде Vācies prom no šejienes, krievu okupants («Убирайся отсюда, русский оккупант») … Ну, как бы я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний. У меня мама украинка, она из Горловки. Я являюсь гражданином Латвии. <...> Я не знаю, по каким принципам он определяет, кто русский оккупант, а кто не русский оккупант», — сказал Бенке.

Рибкинскис отметил, что во время игры не говорил слов, которые ему приписывает Бенке, но не исключил, что мог использовать слово «оккупант».

«Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал», — добавил тренер «Кекавы».

В итоге лига дисквалифицировала до конца сезона тренеров обеих команд (Марекс Ясс и Рибкинскис) и двух игроков, остальным участникам драки дали от одного до семи матчей отстранения.

Обе команды подняли вопрос оскорблений по этническому признаку, но лига не смогла найти доказательств.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Латвия
Материалы по теме
Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча
Спорт
Американец заработал дисквалификацию за драку в дебютном матче КХЛ
Спорт
Россиянин «немного подрался» с чемпионом ОИ во время заплыва на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В Казахстане вместо штрафа похвалили Дурова за купание в заповедном озере Общество, 16:46
Обвинение запросило шесть лет колонии для «похищенного» блогера Щепихина Общество, 16:44
На форуме GIS DAYS обсудили, как избежать киберугроз в будущем Отрасли, 16:41
Основатель Up Sushi —о преимуществах ресторана «у дома» Франшизы, 16:39
В Белгородской области в результате удара дрона ранен водитель комбайна Общество, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 16:31
ГК ВИК и «Честный ЗНАК» подписали меморандум о сотрудничестве РБК Компании, 16:30
Двух депутатов выгнали из кнессета за попытку прервать выступление Трампа Политика, 16:29
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 16:21
Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список экстремистов Политика, 16:19
В Латвии тренеры подрались на матче из-за слов «русский оккупант» Спорт, 16:16
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15