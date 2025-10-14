Посол в Бельгии заявил, что НАТО и ЕС повышают риски конфликта с Россией

Политика НАТО и Евросоюза ведет к эскалации отношений с Россией, что повышает риски непреднамеренного военного столкновения с ней. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью ТАСС.

«С сожалением констатируем, что, несмотря на все заявления российского руководства, включая [заявление] президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, о том, что Россия не собирается нападать на НАТО, истерия западников не утихает», — отметил дипломат.

Гончар подчеркнул, что к антироссийской риторике Прибалтики и Польши все активнее присоединяются традиционно сдержанные европейские страны, в частности Германия. В качестве примера он привел заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия «уже находится в состоянии конфликта с Россией», а также призывы министра обороны Бориса Писториуса готовиться к конфликту с Россией в ближайшие пять-семь лет.

Он добавил, что данная дезинформационная кампания нацелена в первую очередь на президента США Дональда Трампа, которого пытаются склонить к жесткой линии против Москвы и втянуть в противостояние с Россией.

Дипломат также подчеркнул, что проблема не ограничивается риторикой, а подтверждается конкретными шагами, включая новые нормативы НАТО о доведении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Это приведет, по мнению посла, к «астрономическим» тратам на вооружения, хотя уже сейчас бюджет альянса превышает $1,5 трлн и составляет 55% мировых военных расходов.

Отмечая возросшее внимание Евросоюза к вопросам обороны и безопасности, Гончар также привел последние «флагманские проекты» Европы — «стена дронов», «Восточный часовой», «Противоракетный щит» и «Щит космической обороны». «Напомню, что речь идет о планах вроде как бы не военного блока, а экономико-политической организации», — заключил он.

Ранее Financail Times писала, что страны НАТО обсуждают ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по воздушным целям, оказавшимся в воздушном пространстве участниц альянса.

По сведениям Bloomberg, в НАТО задумались над дешевым способом уничтожать дроны, поскольку имеющееся оружие для этих задач значительно дороже беспилотников. Одними из решений являются лазерные системы.

В сентябре глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия даст решительный отпор на любую агрессию против себя. Ранее в сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами.