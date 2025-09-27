 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию

Лавров предупредил НАТО и ЕС о решительном отпоре России на агрессию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

НАТО и ЕС не должны сомневаться, что Россия даст решительный отбой на любую агрессию против себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал Лавров.

Он заявил об участившихся угрозах применения силы против России, государство обвиняют в планах напасть на НАТО и Евросоюз. Однако, как подчеркнул Лавров, Россия не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
агрессия НАТО Евросоюз
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию»
Политика
В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией
Политика
Генсек НАТО назвал нерациональным уничтожение дронов ракетами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 20:00
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию» Политика, 19:54
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному» Политика, 19:47
Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины Политика, 19:34
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ВСУ ракетами ударили по Белгороду Политика, 19:33
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию Политика, 19:33
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка Общество, 19:13
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте Спорт, 19:10
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00