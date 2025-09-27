Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию

Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

НАТО и ЕС не должны сомневаться, что Россия даст решительный отбой на любую агрессию против себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал Лавров.

Он заявил об участившихся угрозах применения силы против России, государство обвиняют в планах напасть на НАТО и Евросоюз. Однако, как подчеркнул Лавров, Россия не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС.

Материал дополняется