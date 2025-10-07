 Перейти к основному контенту
Политика
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В НАТО из-за высокой стоимости имеющихся сейчас вооружений рассматривают возможность использовать в так называемой «стене дронов» лазерные системы и дешевые беспилотники-перехватчики, передает Bloomberg.

Как отмечают авторы статьи, на данный момент любое крупномасштабное решение проблемы вторжения дронов, доступное НАТО, использовало бы оружие, которое намного дороже цели, которую оно предназначено уничтожить. Это заставляет защищающуюся страну учитывать «стоимость одного уничтожения» при принятии решения о том, стоит ли сбивать дрон.

Одними из решений являются лазерные системы, которые недороги в эксплуатации, а также дешевые воздушные беспилотники, пишет Bloomberg. По мнению военных экспертов, это должна быть интегрированная система, которая соединяет различные датчики и оборудование для обнаружения и борьбы с беспилотными объектами вдоль восточных границ Европы, простирающихся от арктического Баренцева моря до Черного моря.

Также в Европе существуют разнообразные системы противовоздушной обороны. Некоторые из них, такие как IRIS-T и NASAMS, предназначены для гораздо более крупных угроз, таких как пилотируемые самолеты и крылатые ракеты, но они также могут отслеживать и уничтожать дроны.

Словакия опровергла существование проекта «стена дронов»
Политика
Роберт Фицо

Кроме того, пишет Bloomberg, НАТО, вероятно, может почерпнуть некоторые идеи из испытанных украинских систем борьбы с дронами и использовать мобильные радары и акустические датчики.

«Стена дронов» — инициатива европейских стран, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от беспилотников на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

В сентябре в воздушном пространстве нескольких стран НАТО были обнаружены неопознанные беспилотники. 10 сентября Польша заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство. 22 и 25 сентября о дронах над своей территорией сообщила Дания. 22 сентября беспилотники также наблюдались над территорией Норвегии. Из-за этого свою работу приостановил аэропорт в Осло.

Россия отвергает обвинения в причастности к инцидентам с дронами. На заседании Совета Безопасности ООН 22 сентября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал голословными утверждения, что дроны в Польше были российскими.

Евгений Вахляев
«стена дронов» НАТО Европа беспилотники дроны ПВО
