В НАТО обсудили более агрессивный ответ России

Страны Восточной Европы предложили более радикально реагировать на возможные нарушения воздушного пространства НАТО и унифицировать правила, при которых летчики могут сбивать цели. Москва отрицает причастность к нарушениям

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны НАТО обсуждают ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по воздушным целям, оказавшимся в воздушном пространстве участниц альянса, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Обсуждении более агрессивного подхода к проблеме инициировали страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Со временем к обсуждению их предложения присоединились 32 государства. Среди других идей: оснащение оружием разведывательных дронов, используемых для сбора информации о российской военной активности, проведение военных учений НАТО на границе с Россией, прежде всего в наиболее отдаленных и наименее неохраняемых участках.

Один из ключевых вопросов — разработка общих правил силовой реакции на восточном фланге, пояснили источники FT. По их словам, некоторые страны НАТО требуют от летчиков визуально убеждаться в наличии угрозы, прежде чем открыть огонь, а другие разрешают своим пилотам принимать решение об атаке с опорой на данные радара, либо на предполагаемую опасность в зависимости от направления или скорости воздушной цели.

Предложения нацелены на повышение издержек «гибридной войны» для России и разработку конкретных контрмер на нарушения воздушного пространства дронами и истребителями, пояснили источники FT среди должностных лиц НАТО. Москва обвинения в своей причастности к нарушениям воздушного пространства отвергает.

Единства в этих вопросах среди стран альянса пока нет, поскольку часть государств требует более агрессивной позиции НАТО в рамках сдерживания, другие же призывают к более консервативной реакции из-за рисков прямого столкновения с Россией.

В сентябре в воздушном пространстве нескольких стран НАТО были обнаружены неопознанные беспилотники. 10 сентября Польша заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство. 22 и 25 сентября о дронах над своей территорией сообщила Дания. 22 сентября беспилотники также наблюдались над территорией Норвегии. Из-за этого свою работу приостановил аэропорт в Осло. Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 в сентябре влетели в ее воздушное пространство. В Минобороны России сообщили, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, а воздушное пространство Эстонии они не нарушали. Отвергает Россия и обвинения в причастности к инцидентам с дронами. «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — сказал президент Владимир Путин и пошутил, что «больше не будет» отправлять беспилотники.

По сведениям Bloomberg, в НАТО задумались над дешевым способом уничтожать дроны, поскольку имеющееся оружие для этих задач значительно дороже беспилотников. Одними из решений являются лазерные системы.