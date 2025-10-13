США направили Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение посетить США. Об этом пишет New York Post со ссылкой на украинского посла в США Ольги Стефанишиной.
Посольство не раскрыло дату встречи и не сообщило, когда было передано приглашение.
Ранее Financial Times сообщила, что украинский и американский лидеры, предположительно, проведут встречу в пятницу, 17 октября. Местом встречи FT назвала Вашингтон. Издание Axios писало, что возможными темами встречи Трампа и Зеленского могут быть поставки вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk.
Зеленский подтвердил свой визит в США 17 октября, в ходе которого встретится с Трампом. В его повестке дня также значатся переговоры с сенаторами, конгрессменами, представителями Пентагона и энергетических компаний, сообщает «Страна». По данным издания, ключевыми темами визита станут вопросы усиления ПВО и поставки Украине оружия дальнего радиуса действия.
За два предыдущих дня, 11 и 12 октября, лидеры провели два телефонных разговора. Они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых Украине ракет, сообщал Зеленский. Как отметил после этих разговоров Трамп, Киев хотел бы получить ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.
За текущий год Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне. Их первая встреча 28 февраля завершилась напряженной дискуссией и досрочным отъездом украинской делегации. Вторая встреча состоялась 18 августа, уже после саммита Трампа и Владимира Путина на Аляске, и прошла в формате переговоров с участием европейских лидеров. Помимо этого, между февралем и августом у лидеров США и Украины были и другие контакты.
