 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США направили Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон

NYP: Зеленский получил приглашение от Белого дома приехать на встречу с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение посетить США. Об этом пишет New York Post со ссылкой на украинского посла в США Ольги Стефанишиной.

Посольство не раскрыло дату встречи и не сообщило, когда было передано приглашение.

Ранее Financial Times сообщила, что украинский и американский лидеры, предположительно, проведут встречу в пятницу, 17 октября. Местом встречи FT назвала Вашингтон. Издание Axios писало, что возможными темами встречи Трампа и Зеленского могут быть поставки вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk.

FT сообщила о возможной встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский

Зеленский подтвердил свой визит в США 17 октября, в ходе которого встретится с Трампом. В его повестке дня также значатся переговоры с сенаторами, конгрессменами, представителями Пентагона и энергетических компаний, сообщает «Страна». По данным издания, ключевыми темами визита станут вопросы усиления ПВО и поставки Украине оружия дальнего радиуса действия.

За два предыдущих дня, 11 и 12 октября, лидеры провели два телефонных разговора. Они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых Украине ракет, сообщал Зеленский. Как отметил после этих разговоров Трамп, Киев хотел бы получить ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

За текущий год Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне. Их первая встреча 28 февраля завершилась напряженной дискуссией и досрочным отъездом украинской делегации. Вторая встреча состоялась 18 августа, уже после саммита Трампа и Владимира Путина на Аляске, и прошла в формате переговоров с участием европейских лидеров. Помимо этого, между февралем и августом у лидеров США и Украины были и другие контакты.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом Украина США посольство Украины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели
Политика
FT сообщила о возможной встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Политика
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В США представили мобильную пусковую установку для Tomahawk Политика, 00:25
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Технологии и медиа, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах CO2 на международных рейсах Бизнес, 00:02
Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером Спорт, 00:02
«Рождение и смерть фирм»: за что дали Нобелевскую премию по экономикеПодписка на РБК, 00:01
Как может выглядеть вторая платежная система в РоссииПодписка на РБК, 00:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг Технологии и медиа, 00:01
Германия попросила Трампа после его успеха в Газе помочь с Украиной Политика, 13 окт, 23:47
Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА Спорт, 13 окт, 23:36
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 13 окт, 23:24
JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США Политика, 13 окт, 23:18
Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке Политика, 13 окт, 23:15
США направили Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон Политика, 13 окт, 23:05