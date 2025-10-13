 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия

Трамп: провел два хороших разговора с Зеленским об оружии
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел два «хороших» разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых они обсудили поставки оружия Украине и возможную передачу ракет Tomahawk. Аудиозапись опубликовал Белый дом.

«У нас сегодня утром и вчера было очень хорошее общение <...> Мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны. <...> Они остро нуждаются в [ЗРК] Patriot. Они бы хотели получить ракеты Tomahawk», — сказал Трамп.

В то же время американский президент назвал возможную передачу ракет Украине эскалацией и уточнил, что рассматривает возможность обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным этот шаг.

Зеленский ответил на вопрос о решении Трампа по поставкам Tomahawk
Политика

Трамп говорил с Зеленским по телефону 11 и 12 октября.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин заверил, что поставки этих ракет существенно не изменят ситуацию, так как Россия будет сбивать их. Он также пообещал, что страна в ответ укрепит систему ПВО.

Зеленский отметил, что ожидает от Трампа активных действий по прекращению конфликта Москвы и Киева, а также решения по Tomahawk. Россия осуждает любые поставки оружия Киеву.

Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18
