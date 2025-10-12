Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

По его словам, они обсудили, в частности, усиление систем ПВО и «много деталей по энергетике». Это второй телефонный разговор Зеленского и Трампа за два дня, предыдущий состоялся накануне

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале, оценив беседу как «очень продуктивный разговор».

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности», — поделился президент Украины.

Зеленский также отметил, что было «много деталей по энергетике». По его словам, Трамп «хорошо осведомлен обо всем, что происходит».

Помимо этого, украинский лидер считает, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk может «сработать для мира», поскольку «Россия боится, что американцы могут дать» их Киеву. Москва осуждает любую помощь Украине, а тема возможных поставок Tomahawk вызывает у России серьезную обеспокоенность, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы договорились с Президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа», — добавил Зеленский.

Сегодня у президента Украины также состоялся телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Они обсудили системы ПВО, дипломатические меры следующих недель и договорились сообщить Франции о самых первых потребностях военных.

Лидеры также обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Зеленский заявил, что Украина может отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции.

Это уже второй телефонный разговор Зеленского и Трампа за два дня. Предыдущая беседа прошла накануне. Украинский лидер написал в телеграм-канале, что сообщил Трампу об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины. По данным «РБК-Украина», они обсуждали поставки систем ПВО Patriot.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В конце сентября на полях 80-й Генассамблеи ООН прошла личная встреча Трампа и Зеленского. После переговоров американский лидер посчитал возможным возвращение Украины к прежним границам при поддержке ЕС и НАТО, а сам конфликт он назвал «бесцельным». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с Радио РБК заявил, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями американского президента. «Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не совсем можно согласиться», — сказал он.

9 октября Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США на следующей неделе. По его словам, стороны обсудят с Вашингтоном укрепление ПВО Украины, защиту энергетики и санкционные шаги. Россия считает западные санкции незаконными.