Политика⁠,
Киев сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

Ермак: Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.

Днем ранее украинский лидер общался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, на будущей неделе, как анонсировал Зеленский, в США отправится делегация во главе с премьером Юлией Свириденко.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Российский теннисист в 21 год сыграл первый матч на уровне ATP Спорт, 15:25
Киев сообщил о разговоре Трампа и Зеленского Политика, 15:25
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы Технологии и медиа, 15:20
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
FT рассказала, как ЕС рискует своим судоходством из-за морских желудей Общество, 15:09
Вашеро после победы над Джоковичем попросил серба не завершать карьеру Спорт, 15:08
Орбан объявил сбор подписей в Венгрии против планов ЕС по поддержке Киева Политика, 14:57
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Курской области Политика, 14:49
Британские самолеты-разведчики провели 12-часовой патруль у границ России Политика, 14:47
Два человека пострадали при атаке дрона в Курской области Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Арестованный французский велосипедист рассказал, почему поехал в Россию Общество, 14:26
Самолет ВВС Индии привез в Россию реликвии Будды Шакьямуни. Видео Общество, 14:17
Начало матча Первой лиги перенесли из-за позднего прибытия команды гостей Спорт, 14:14