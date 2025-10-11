Киев сообщил о разговоре Трампа и Зеленского
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.
Днем ранее украинский лидер общался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Кроме того, на будущей неделе, как анонсировал Зеленский, в США отправится делегация во главе с премьером Юлией Свириденко.
Материал дополняется
