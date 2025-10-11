Киев сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.

Днем ранее украинский лидер общался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, на будущей неделе, как анонсировал Зеленский, в США отправится делегация во главе с премьером Юлией Свириденко.

Материал дополняется