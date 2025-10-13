 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели

Axios: Трамп и Зеленский могут обсудить на встрече в Вашингтоне Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп и Зеленский 17 октября обсудят поставки вооружений, включая ракеты Tomahawk, узнал Axios. Украинские СМИ пишут, что Зеленский подтвердил свой визит в Вашингтон в конце недели
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят 17 октября вопросы противовоздушной обороны и вооружений, в том числе возможность поставок Tomahawk, пишет издание Axios.

Ранее о возможной встрече лидеров сообщили источники журналиста Financial Times Кристофера Миллера и журналиста Axios Барака Равида. Она может стать третьей, прошедшей за этот год в Вашингтоне.

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 17 октября, а также запланировал встречи с сенаторами, конгрессменами, военными, энергетическими компаниями и «другие важные встречи», пишет украинское издание «Страна». Главные темы во время визита украинского лидера в США – ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России, говорится в материале.

За последние два дня Зеленский дважды созванивался с американским лидером. По данным Axios, президенты также обсуждали поставки Киеву Tomahawk. После этих переговоров Трамп пообещал поставить Москве ультиматум: если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву крылатые ракеты.

FT сообщила о возможной встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Имеют дальность до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. До этого республиканец сказал, что он открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Однако точного одобрения Трамп на это не дал, писала The Wall Street Journal.

Зеленский утверждает, что Киев намерен наносить удары дальнобойным оружием только по военным целям. Москва осуждает любую военную помощь Украине. Кремль предупредил, что передача Украине Tomahawk станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта тема вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Дарья Лебедева
Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США ПВО Tomahawk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
