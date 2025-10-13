FT сообщила о возможной встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Встреча Трампа и Зеленского может стать третьей, прошедшей в этот год в Вашингтоне. О ней стало известно после двух телефонных переговоров президентов на этих выходных и отправления украинской делегации во главе с премьером в США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как предполагается, проведут встречу в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, сообщили источники журналиста Financial Times Кристофера Миллера и журналиста Axios Барака Равида.

Ранее сообщалось, что в США отправилась украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко. Глава офиса Зеленского сообщал, что визит нацелен на обсуждение вопросов укрепления ПВО Украины и «ударных возможностей», обеспечения энергобезопасности и введения санкций против России.

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне: первые переговоры 28 февраля закончились перепалкой политиков и отъездом украинской делегации; следующая встреча 18 августа проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами после того, как прошел саммит Трампа и Владимира Путина на Аляске. Между февралем и августом у лидеров США и Украины были и другие личные контакты.

23 сентября американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке, на полях Генассабмлеи ООН. Это их последняя на данный момент личная встреча.

За два предыдущих дня, 11 и 12 октября, лидеры провели два телефонных разговора. Они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых Украине ракет, сообщал Зеленский. Как отметил после этих разговоров Трамп, Киев хотел бы получить крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

Обсуждение потенциальных поставок этих ракет идет с сентября. Путин, прежде комментируя возможность предоставления Украине Tomahawk, указывал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.