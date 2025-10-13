 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT сообщила о возможной встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне

FT: Трамп и Зеленский встретятся в пятницу 17 октября в Вашингтоне
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча Трампа и Зеленского может стать третьей, прошедшей в этот год в Вашингтоне. О ней стало известно после двух телефонных переговоров президентов на этих выходных и отправления украинской делегации во главе с премьером в США
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как предполагается, проведут встречу в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, сообщили источники журналиста Financial Times Кристофера Миллера и журналиста Axios Барака Равида.

Ранее сообщалось, что в США отправилась украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко. Глава офиса Зеленского сообщал, что визит нацелен на обсуждение вопросов укрепления ПВО Украины и «ударных возможностей», обеспечения энергобезопасности и введения санкций против России.

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне: первые переговоры 28 февраля закончились перепалкой политиков и отъездом украинской делегации; следующая встреча 18 августа проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами после того, как прошел саммит Трампа и Владимира Путина на Аляске. Между февралем и августом у лидеров США и Украины были и другие личные контакты.

23 сентября американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке, на полях Генассабмлеи ООН. Это их последняя на данный момент личная встреча.

Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву
Политика
Фото:Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Getty Images

За два предыдущих дня, 11 и 12 октября, лидеры провели два телефонных разговора. Они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых Украине ракет, сообщал Зеленский. Как отметил после этих разговоров Трамп, Киев хотел бы получить крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

Обсуждение потенциальных поставок этих ракет идет с сентября. Путин, прежде комментируя возможность предоставления Украине Tomahawk, указывал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Вашингтон встреча
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия
Политика
Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом
Политика
Трамп заявил, что сосредоточится на решении украинского конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Вучич обратился к сербам после обсуждения с Москвой санкций США Политика, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Москва призвала ООН защитить высылаемых из Латвии россиян Политика, 18:11
Суд обязал туроператора выплатить по ₽90 тыс. за ошибку в билетах Общество, 18:08
Эрдоган развернул самолет, узнав об участии Нетаньяху в саммите в Египте Политика, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Диана Шнайдер стартовала с победы на крупном турнире WTA в Нинбо Спорт, 17:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 17:56
Трамп призвал помиловать Нетаньяху: «Кого, черт возьми, это волнует?» Политика, 17:54
ЦБ впервые с начала сентября опустил курс доллара ниже ₽81 Инвестиции, 17:50
Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по Газе Политика, 17:49
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов Общество, 17:47
«Барселона» сообщила о проблемах со здоровьем у Торреса и Ольмо Спорт, 17:47
«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж Общество, 17:44 