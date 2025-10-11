Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину

Video

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну архивное письмо его деда Ким Ир Сена руководителю Советского Союза Иосифу Сталину. Кадры опубликовал сам Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

В рамках визита в Пхеньян Дмитрий Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном, в ходе которой российская делегация передала северокорейской стороне архивные материалы, связанные с историей двух стран. Как видно на кадрах, было передано около десяти документов. По словам зампреда Совбеза, один из документов датирован 1956 годом.

Одну из архивных фотографий Медведев прокомментировал следующими словами: «Это (Анастас) Микоян и другие наши руководители, (Вячеслав) Молотов соответственно».

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Прибыв в КНДР, Медведев заявил: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».

Ранее Медведев отметил, что встреча с лидером КНДР прошла в дружеской атмосфере. В ходе беседы зампред Совбеза также передал Киму приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

В ходе визита Медведев поблагодарил главу КНДР за «союзнические решения» — Россия признательна за твердую поддержку военной операции. Он также возложил цветы к памятникам экс-лидерам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.