 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину

Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину
Video

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну архивное письмо его деда Ким Ир Сена руководителю Советского Союза Иосифу Сталину. Кадры опубликовал сам Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

В рамках визита в Пхеньян Дмитрий Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном, в ходе которой российская делегация передала северокорейской стороне архивные материалы, связанные с историей двух стран. Как видно на кадрах, было передано около десяти документов. По словам зампреда Совбеза, один из документов датирован 1956 годом.

Одну из архивных фотографий Медведев прокомментировал следующими словами: «Это (Анастас) Микоян и другие наши руководители, (Вячеслав) Молотов соответственно».

Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина
Политика
Дмитрий Медведев и Ким Чен Ын (третий слева) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Прибыв в КНДР, Медведев заявил: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».

Ранее Медведев отметил, что встреча с лидером КНДР прошла в дружеской атмосфере. В ходе беседы зампред Совбеза также передал Киму приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

В ходе визита Медведев поблагодарил главу КНДР за «союзнические решения» — Россия признательна за твердую поддержку военной операции. Он также возложил цветы к памятникам экс-лидерам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Медведев Ким Чен Ын Ким Ир Сен Иосиф Сталин письмо документы
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина
Политика
Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР
Политика
Медведев возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных Спорт, 10:54
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину Политика, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее Спорт, 10:41
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность Политика, 10:40
В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:28
«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО Политика, 10:19
Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице» Политика, 10:18
Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы Спорт, 10:15
Многозадачность забирает 40% времени. Как сохранять фокус в таком режимеПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Как и из чего будут строить первую в России ВСМПодписка на РБК, 10:00