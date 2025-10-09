Медведев возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям экс-лидерам страны — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, — в Пхеньяне на холме Мансудэ, сообщает корреспондент ТАСС.
Вместе с Медведевым в церемонии приняли участие и другие члены российской делегации, включая первого зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева, главу Курской области Александра Хинштейна и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Медведев прибыл в КНДР накануне, 8 октября, чтобы поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Программу визита он начал с возложения венка к монументу «Освобождение».
Трудовая партия Кореи — правящая партия в КНДР. С 2012 года ее возглавляет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи.
Прибыв в страну, Медведев заявил, что «время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов