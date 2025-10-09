Медведев возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям экс-лидерам страны — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, — в Пхеньяне на холме Мансудэ, сообщает корреспондент ТАСС.

Вместе с Медведевым в церемонии приняли участие и другие члены российской делегации, включая первого зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева, главу Курской области Александра Хинштейна и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Трудовая партия Кореи — правящая партия в КНДР. С 2012 года ее возглавляет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи.

Медведев прибыл в КНДР накануне, 8 октября, чтобы поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Программу визита он начал с возложения венка к монументу «Освобождение».

Прибыв в страну, Медведев заявил, что «время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».