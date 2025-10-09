Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР

Ким Чен Ын (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за союзнические решения. Об этом Медведев сообщил в своем телеграм-канале.

«В ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына за принятые союзнические решения», — написал в посте Медведев.

Он также сообщил, что поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области.

Делегация партии «Единая Россия» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) по приглашению центрального комитета партии.

По прибытии в северокорейскую столицу Медведев сообщил, что «враги напрягаются».