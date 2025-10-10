 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина

Медведев: встреча с Ким Чен Ыном прошла в дружественной атмосфере
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев и Ким Чен Ын (третий слева) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года
Дмитрий Медведев и Ким Чен Ын (третий слева) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Председатель партии «Единая Россия» и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил о проведенной встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

В ходе беседы Медведев также передал лидеру КНДР приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Прибыв в КНДР, Медведев заявил: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».

В ходе визита Медведев поблагодарил главу КНДР за «союзнические решения» — Россия признательна за твердую поддержку военной операции. Он также возложил цветы к памятникам экс-лидерам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Медведев Ким Чен Ын КНДР Совет безопасности Россия встреча Владимир Путин
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
Медведев после прибытия в КНДР заявил, что «враги напрягаются»
Политика
В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США
Политика
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Спецпредставителя губернатора Петербурга отправили в СИЗО Общество, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира Политика, 20:50
Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера Спорт, 20:46
Пловец Гирев рассказал об угрозах в случае участия в Олимпиаде в Париже Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США Общество, 20:32
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«У него не было шансов». ИноСМИ — о решении не давать Трампу премию мира Политика, 20:18
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Три человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области Политика, 20:17
Дмитриев отметил участие Мелании Трамп в возвращении российской девочки Политика, 20:14
Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си Цзиньпином Политика, 20:04
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина Политика, 20:00
Суд вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации армии Политика, 19:59