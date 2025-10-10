Медведев: встреча с Ким Чен Ыном прошла в дружественной атмосфере

Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина

Дмитрий Медведев и Ким Чен Ын (третий слева) на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, 9 октября 2025 года (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Председатель партии «Единая Россия» и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил о проведенной встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

В ходе беседы Медведев также передал лидеру КНДР приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Прибыв в КНДР, Медведев заявил: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».

В ходе визита Медведев поблагодарил главу КНДР за «союзнические решения» — Россия признательна за твердую поддержку военной операции. Он также возложил цветы к памятникам экс-лидерам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.