Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина
Председатель партии «Единая Россия» и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил о проведенной встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
В ходе беседы Медведев также передал лидеру КНДР приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.
Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян вечером 8 октября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Прибыв в КНДР, Медведев заявил: «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются».
В ходе визита Медведев поблагодарил главу КНДР за «союзнические решения» — Россия признательна за твердую поддержку военной операции. Он также возложил цветы к памятникам экс-лидерам страны Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
