Медведев после прибытия в КНДР заявил, что «враги напрягаются»

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, сопроводив видео из аэропорта Пхеньяна словами про друзей и врагов. Видео опубликовано в канале Медведева в мессенджере МАХ.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведев (цитата по ТАСС).

Делегация партии «Единая Россия» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) по приглашению центрального комитета партии.

Трудовая партия Кореи — правящая партия в КНДР. С 2012 года ее возглавляет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи.

Ранее, 7 октября, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В поздравительном сообщении он отметил дружеские отношения между государствами и пообещал, что страны продолжат стимулировать всестороннее расширение и развитие двусторонних отношений.