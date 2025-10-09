Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за подробные данные по делу о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 года вблизи Актау.
«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос (информацию по делу о крушении самолета. — РБК) под личным контролем», — сказал Алиев.
Материал дополняется
