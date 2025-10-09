 Перейти к основному контенту
Катастрофа самолета Баку-Грозный⁠,
0

Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ильхам Алиев во время встречи с Владимиром Путиным в Правительственной резиденции в Душанбе, 9 октября 2025 года
Ильхам Алиев во время встречи с Владимиром Путиным в Правительственной резиденции в Душанбе, 9 октября 2025 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за подробные данные по делу о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 года вблизи Актау.

«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос (информацию по делу о крушении самолета. — РБК) под личным контролем», — сказал Алиев.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
