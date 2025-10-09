Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы»

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе, 9 октября 2025 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Торгово-экономическое сотрудничество России и Азербайджана успешно развивается, несмотря на события, связанные с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

«Наши интересы — взаимные интересы — совпадают, они очень близки, и прежде всего это касается торгово-экономических связей, несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией (крушением самолета AZAL. — РБК), о которой я сейчас сказал, несмотря на какие-то вещи, которые возникли в связи с этим», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно.

«В прошлом году мы прибавили где-то 6%, в этом году уже 16%... Это очень хорошие показатели», — заключил президент.

Самолет AZAL потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный и не смог совершить посадку в Чечне. В результате катастрофы погибли 39 из 67 человек, находившихся на борту, включая семь из 16 россиян. Как объяснили в Росавиации, посадку в столице Чечни не удалось осуществить из-за тумана и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины».

Алиев летом рассказал о планах по подготовке документов для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета. Азербайджанский лидер говорил, что Баку требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

По его словам, самолет был поврежден внешним воздействием в районе города Грозного и это привело к потере управления.

В Кремле объяснили авиакатастрофу атаками дронов ВСУ на регион во время попытки самолета совершить посадку в аэропорту Грозного. Путин позвонил Алиеву и принес извинения за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России».