 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени

Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Алиевым в Душанбе
Памятник Исмоила Сомони в преддверии визита Владимира Путина,&nbsp;Душанбе,&nbsp;Таджикистан, 8 октября 2025 года
Памятник Исмоила Сомони в преддверии визита Владимира Путина, Душанбе, Таджикистан, 8 октября 2025 года (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Во время визита президента России Владимира Путина в столицу Таджикистана Душанбе он встретится со своем азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — сказал Песков.

Путин прибыл в Таджикистан
Политика
Эмомали Рахмон и Владимир Путин

В последний раз о встрече Путина с Алиевым сообщалось в октябре 2024 года. Тогда они провели переговоры на полях саммита глав государств-участников СНГ. 

Путин прибыл в Таджикистан 8 октября. Поездка главы государства продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, программа мероприятия включает три основных элемента: государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия» и саммит СНГ. Также Ушаков сообщил, что В ходе саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+

Материал дополняется

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Персоны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard Финансы, 19:54
Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае Спорт, 19:46
Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич Общество, 19:41
СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге Общество, 19:39
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за «ЛГБТ-пропаганды» Общество, 19:34
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ направил Росимуществу предписание о не сделанной оферте по акциям ЮГК Инвестиции, 19:22
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:19
Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения гражданства Германии Политика, 19:14
«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге Общество, 19:11
Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream Политика, 19:07
В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание Общество, 19:07
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени Политика, 19:04