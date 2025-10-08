Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени
Во время визита президента России Владимира Путина в столицу Таджикистана Душанбе он встретится со своем азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — сказал Песков.
В последний раз о встрече Путина с Алиевым сообщалось в октябре 2024 года. Тогда они провели переговоры на полях саммита глав государств-участников СНГ.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября. Поездка главы государства продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, программа мероприятия включает три основных элемента: государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия» и саммит СНГ. Также Ушаков сообщил, что В ходе саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+.
Материал дополняется
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов