Ушаков рассказал о трех компонентах поездки Путина в Таджикистан

Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Программа поездки президента России Владимира Путина в Таджибудет включать в себя три важных компонента: государственный визит в Таджикистан, участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав стран СНГ, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, визит начнется 8 октября с возложения цветов к памятнику Исмаилу Самани и неформального обеда с участием Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В четверг, 9 октября, во Дворце Нации в Душанбе состоится двухсторонняя встреча двух лидеров в формате тет-а-тет. За встречей глав государств последуют переговоры в расширенном составе, отметил Ушаков.



В состав российской делегации в частности входят вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ожидается, что итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. Всего планируется подписать около пятнадцати межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Церемония обмена подписанными документами пройдет в присутствии президента, которые выступят с заявлениями для прессы.

В тот же день начнется саммит 2-й саммит «Россия — Центральная Азия». В нем, помимо Путина и Рахмона, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.



На саммите планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.

В пятницу, 10 октября, Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). К президенту России и лидерам центральноазиатских стран присоединятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Альев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сначала пройдет заседание в узком формате с участием лидеров стран-членов СНГ и генерального секретаря организации Сергея Лебедева. Затем пройдет заседание в расширенном составе, на котором уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит с докладом по вопросу повестки дня о деятельности комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах.

По словам Ушакова, на саммите планируется подписание ряда документов, в том числе программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму, концепция военного сотрудничества и декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной юридической безопасности.

В ходе своего выступления на заседании СНГ Владимир Путин также пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург, добавил Ушаков.