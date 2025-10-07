Ушаков: на саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+

На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+

На саммите в Душанбе Путин и лидеры центральноазиатских стран обсудят создание формата СНГ+. Стороны планируют также подписать заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества

Владимир Путин (в центре) во время заседания Первого саммита «Центральная Азия — Россия» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС )

В ходе саммита «Центральная Азия — Россия», который пройдет в Душанбе с 8 по 10 октября, участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Этот формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ», — сказал он и добавил, что подобные формы часто используют в региональных организациях. В качестве примера Ушаков привел ШОС+ (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС+.

Еще один «очень важный» вопрос — о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Соответствующее решение Совета глав государств — членов ШОС было принято 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, напомнил Ушаков.

Среди участников саммита — президент России Владимир Путин и президенты пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Россию представит также делегация более чем из 20 человек, в том числе два вице-премьера — Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Стороны планируют также обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.

«Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке», — сказал Ушаков.

По итогам переговоров ожидается, что президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. На расширенном заседании пройдет церемония вручения президенту Таджикистана медали межгосударственного фонда сотрудничества СНГ за заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества.

Первый саммит был проведен в октябре 2022 года в Астане. Второй саммит хотели провести на следующий год, но перенесли из-за графиков лидеров.

Ушаков ответил также на несколько вопросов журналистов и уточнил, что разговор Путина с американским лидером Дональдом Трампом не планируется, но в Таджикистане пройдут двусторонние встречи, возможно, с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.