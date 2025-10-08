 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин прибыл в Таджикистан

Владимир Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом
Эмомали Рахмон и Владимир Путин
Эмомали Рахмон и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вечером 8 октября прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает «Sputnik Таджикистан».

Поездка главы государства продлится три дня — с 8 по 10 октября. Как рассказал накануне помощник президента Юрий Ушаков, она состоит из трех элементов: государственный визит, саммит Россия — Центральная Азия, саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

Путин прибыл в Таджикистан
Video

Государственный визит запланирован на 8–9 октября. С ним Владимир Путин прибыл по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По расписанию, вечером 8 октября Путин возложит венок к памятнику Исмоилу Сомани на площади Дусти в Душанбе, после чего он и Рахмон пообщаются за неформальным обедом. 9 октября в первой половине дня во Дворце нации пройдут официальные двусторонние переговоры Путина и Рахмона — в формате тет-а-тет и в расширенном составе.

Как рассказал Ушаков, в российскую делегацию вошли более 20 членов российского правительства: вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин (возглавляет двустороннюю межправкомиссию с российской стороны), министр обороны Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и другие.

На переговорах делегации обсудят широкий спектр вопросов — от политики и безопасности до экономики и международной повестки дня. «И, кстати, миграционные вопросы будут обсуждаться, и в составе делегации, как вы заметили, я упомянул, министр внутренних дел Колокольцев», — сказал журналистам Юрий Ушаков.

По итогам госвизита президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, обменяются подписанными документами (их порядка 15) и выступят с заявлением для СМИ.

На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+
Политика
Владимир Путин (в центре) во время заседания Первого саммита &laquo;Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия&raquo;

Саммит Россия — Центральная Азия начнется 9 октября во второй половине дня. Это уже вторая встреча такого формата на высшем уровне — первая состоялась в октябре 2022 года в Астане. Этот формат предполагает встречу Владимира Путина с президентами пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По словам Ушакова, на повестке будет шестистороннее сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях. «Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке», — рассказал помощник президента. По итогу лидеры примут коммюнике более чем из 20 пунктов.

10 октября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ. На нем будут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сначала запланировано заседание в узком формате — только главы государств и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, потом в районе полудня начнется встреча в расширенном составе, на которой выступят Сергей Лебедев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На этом саммите главы государств обсудят учреждение нового формата — СНГ+, который предполагает подключение к нему третьих стран. Подобный формат действует у БРИКС и ШОС. Владимир Путин по ходу своего выступления пригласит глав СНГ приехать на неформальную встречу в Санкт-Петербург, которая традиционно проходит в конце декабря. Ее конкретная дата пока неизвестна.

