Премьер Дании не увидела альтернатив изъятию активов России для Украины

Премьер Дании Фредериксен не нашла альтернатив изъятию активов России для Киева
Сюжет
Война санкций
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Нежелание властей Бельгии направить замороженные российские активы в Euroclear на финансовую помощь Украине дает обратный эффект, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен изданию Financial Times (FT).

«Какие альтернативы? Мы должны найти решение проблемы финансирования [Украины], и если это не таким путем, то других идей я не слышала», — отметила она.

Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около €190 млрд, которые находятся на счетах в системе Euroclear, для предоставления Украине «репарационного кредита», выяснила Finanical Times. По задумке авторов, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Премьер Бельгии Барт де Вевер настаивает, что другие страны ЕС должны разделить с ней финансовые и юридические риски, чтобы ответственность не легла на Брюссель в случае судебных исков со стороны Москвы. Кроме того, он опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент.

В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле считают, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решения в отношении замороженных российских средств.

Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, выяснил Bloomberg.

Киев выступает за «полную конфискацию» российских зарубежных активов и их использование на помощь Украине. Однако в Европе подчеркивали, что правовой базы для этого нет. В бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится значительная часть российских активов, также выступали против этой идеи.

Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России
Политика
Дмитрий Песков

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в Euroclear — приблизительно €170 млрд.

Власти Бельгии, говоря о практике выделения Киеву прибыли от активов, сравнили их с «гусем, несущим золотые яйца». «Подать на стол» этого «гуся» можно только после заключения мирного договора между Россией и Украиной, считает бельгийский премьер.

