В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Планы Еврокомиссии выделить Украине «репарационный заем» за счет замороженных российских активов является попыткой украсть то, что по праву принадлежит России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский, сообщает ТАСС.

«Это не какие-то планы передать [активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают 100 раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия», — сказал он.

Ранее издание Euractiv сообщило об идее ЕС выделить «репарационный заем» для Украины, размер которого оценивается в €185 млрд. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией». Использовать собираются средства из бельгийского депозитария Euroclear, которые превратились в «наличные деньги», уточняет Euractiv.

За реализацию идеи выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По задумке авторов, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 2 октября заявил , что Брюссель отказывается экспроприировать российские активы, находящиеся на счетах в Euroclear, до получения юридических гарантий от всех лидеров ЕС по разделу возможных финансовых рисков.

В прошлом году страны «Большой семерки» уже оформили программу Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предполагает выделение средств Киеву в общей сложности на €45 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. В 2025 году Украина получила по ней $25,5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа.