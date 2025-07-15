Euroclear увидел экспроприацию в замысле ЕС насчет российских активов

Власти ЕС предложили вкладывать прибыль с российских активов в более рискованные инвестиции, чтобы нарастить доход, несмотря на риски. Ключевой депозитарий предупредил о последствиях

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Планы Евросоюза вложить деньги, полученные с заблокированных российских активов, в рискованные инвестиции для финансирования Украины были бы равносильны экспроприации, заявила в интервью Financial Times исполнительный директор депозитария Euroclear, где хранится основная часть средств, Валери Урбен.

Следует ожидать «усиления ответных мер со стороны России во всевозможных формах», сказала она и добавила: «Если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. И на кого возложен этот риск?»

Потенциальные убытки кто-то должен будет покрыть, предупреждает Урбен. По ее мнению, в рамках рискованного инвестирования ЕС может создать «механизм специального назначения», который бы распоряжался активами. Однако такая схема создаст «много рисков для Euroclear и для европейских рынков во всем мире», уверена Урбен.

Глава Euroclear пояснила, что с юридической точки зрения такой механизм «означал бы экспроприацию наличных из Euroclear», не освобождая депозитарий «от ответственности по возмещению ущерба Центробанку России». Это привело бы к ситуации, с которой Euroclear «точно не сможет справиться».

В Euroclear остаются заблокированы около €191 млрд, принадлежащие Центробанку России. Доходы со средств используются для погашения кредита Украине на $50 млрд. В последнее время прибыль от активов снижается из-за снижения процентной ставки Европейским ЦБ, в связи с чем Еврокомиссия предложила вкладываться в более рискованные активы, которые могут принести больше прибыли при повышенном риске.

На данный момент у Европы нет правовой базы для конфискации заблокированных российских активов, заявил в июне французский президент Эмманюэль Макрон.

Российские власти категорически против любого использования как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли с них и называют планы ЕС воровством. Москва обещала зеркально ответить в случае их конфискации.