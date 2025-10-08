 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке

Президенту США Дональду Трампу проведут закрытый брифинг о разведке, следует из опубликованного Белым домом расписании.

Брифинг состоится 8 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча будет закрытой для прессы, других подробностей, включая тему, нет. Далее в 15:00 по местному времен (22:00 мск) Трамп примет участие в круглом столе, темой которого станет движение «Антифа». Его республиканец ранее признал террористической организацией.

Этот разведывательный брифинг для Трампа станет вторым с начала месяца. Детали предыдущего на сайте с расписанием также не указаны.

Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине
Политика
Марк Карни и Дональд Трамп

Ранее, 6 октября, издание Semafor сообщило о работе Украины и США над соглашением о сотрудничестве в сфере технологий беспилотников. Цель — производство вооружений. Так, Киев, в случае заключения сделки, будет делиться военными разработками с Вашингтоном.

В тот же день Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Украине. Кремль, в свою очередь, предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации», поскольку ракеты могут быть в ядерном исполнении.

Кроме вопроса о конфликте на Украине в Соединенных Штатах обсуждается тема наркоторговцев, об уничтожении судов которых неоднократно заявлял Трамп. 7 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США подготовила секретное юридическое заключение, оправдывающее нанесение смертельных ударов по «секретному и обширному списку картелей и подозреваемых в наркоторговле».

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп брифинг разведка США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов
Политика
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине
Политика
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Трамп заявил о попытке бывшего спецпрокурора «уничтожить» республиканцев Политика, 06:01
Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 05:53
Грета Тунберг заявила, что в израильской тюрьме ее пытали военные Политика, 05:25
Два аэропорта России приостановили полеты Политика, 05:11
Россияне назвали достойный размер пенсии Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Раде допустили, что Украине не разрешат использовать Tomahawk Политика, 04:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В двух районах и двух городах Воронежской области сбили около десяти БПЛА Политика, 04:37
Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене стажировки в ОВД Общество, 04:18
На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе Политика, 03:59
Опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, созданную ИИ Технологии и медиа, 03:43
Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia Технологии и медиа, 03:16
Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы Общество, 03:01
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию Политика, 02:39