Политика
0

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг на необъявленную тему. Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что президент США разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президенту США Дональду Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг, говорится в опубликованном Белым домом расписании.

Брифинг состоится 2 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Подробности темы не раскрываются, встреча закрыта для прессы.

1 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что в Соединенных Штатах изучают предоставление Украине дополнительной разведывательной поддержки — передачу необходимых для ударов вглубь России разведданных. По информации газеты, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву.

Также Вашингтон рассматривает возможность поставки Киеву ракет типа Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью 800 км, решение по этому вопросу пока не принято. Кроме того, Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь, писала WSJ.

Медведев усомнился в заявлениях Трампа о ядерных субмаринах США
Политика
Дмитрий Медведев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что поставки не повлияют на ход боевых действий, и выразил сомнение, что сделка о поставках Tomahawk с Киевом уже заключена.

О том, что поставки Tomahawk Киеву обсуждаются, 28 сентября заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, окончательное решение по этому вопросу примет президент.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве ударами дальнобойным оружием США. Он заявил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», и допустил, что если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то будет его использовать.

Россия выражает обеспокоенность усилением военной поддержки Киева, расценивая ее как угрозу и вовлечение НАТО в конфликт. В Кремле неоднократно отмечали, что подобные поставки затрудняют переговоры и увеличивают риски эскалации.

Президент Владимир Путин в 2024 году отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь государства «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

