Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг на необъявленную тему. Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что президент США разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президенту США Дональду Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг, говорится в опубликованном Белым домом расписании.

Брифинг состоится 2 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Подробности темы не раскрываются, встреча закрыта для прессы.

1 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что в Соединенных Штатах изучают предоставление Украине дополнительной разведывательной поддержки — передачу необходимых для ударов вглубь России разведданных. По информации газеты, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву.

Также Вашингтон рассматривает возможность поставки Киеву ракет типа Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью 800 км, решение по этому вопросу пока не принято. Кроме того, Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь, писала WSJ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что поставки не повлияют на ход боевых действий, и выразил сомнение, что сделка о поставках Tomahawk с Киевом уже заключена.

О том, что поставки Tomahawk Киеву обсуждаются, 28 сентября заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, окончательное решение по этому вопросу примет президент.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве ударами дальнобойным оружием США. Он заявил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», и допустил, что если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то будет его использовать.

Россия выражает обеспокоенность усилением военной поддержки Киева, расценивая ее как угрозу и вовлечение НАТО в конфликт. В Кремле неоднократно отмечали, что подобные поставки затрудняют переговоры и увеличивают риски эскалации.

Президент Владимир Путин в 2024 году отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь государства «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.