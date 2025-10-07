CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда

В документе Минюста США говорится, что президент может «санкционировать применение смертоносной силы» против наркокартелей, список которых не ограничивается организациями, которые власти признали террористическими

Фото: Pete Hegseth / X

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила секретное юридическое заключение, оправдывающее нанесение смертельных ударов по «секретному и обширному списку картелей и подозреваемых в наркоторговле». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в заключении управления юридического консультирования Министерства юстиции говорится, что президент «имеет право санкционировать применение смертоносной силы против широкого круга картелей, поскольку они представляют непосредственную угрозу для американцев». Источники CNN отметили, что список картелей больше числа тех, что администрация признала террористическими организациями.

В меморандуме Минобороны США, направленном законодателям на прошлой неделе, говорилось, что страна находится в состоянии «вооруженного конфликта» с картелями.

Конгрессмены и сенаторы от обеих партий неоднократно запрашивали у Минюста и Минобороны предоставить более четкое юридическое обоснование для ударов по судам латиноамериканских наркокартелей, но пока безуспешно. Экс-заместитель главного юрисконсульта Минобороны, аналитик Сара Харрисон, которая ознакомилась с содержанием заключения Минюста, отметила, что ведомство истолковало полномочия президента таким образом, что он «может принять решение о ведении войны» против данного секретного списка группировок. «Исходя из этой логики, администрация может заявить, что любая маленькая, средняя или большая группа занимается незаконным оборотом наркотиков в США, что представляет собой нападение на Соединенные Штаты, и ответить применением смертоносной силы», — заявила Харрисон.

По состоянию на начало октября американские военные атаковали по меньшей мере четыре суда в Карибском море, которые, по утверждению администрации Трампа, связаны с наркокартелями, признанными в США террористическими организациями. Один из последних ударов был нанесен 3 октября, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что были убиты четверо «наркотеррористов», находившихся на борту судна в международных водах у побережья Венесуэлы.

Госсекретарь Марко Рубио обещал, что США будут бороться с наркокартелями, «где бы они ни находились, где бы они ни действовали против интересов Соединенных Штатов». В августе США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами, и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. Источники NBC и CNN сообщали, что Вооруженные силы США прорабатывают сценарии нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы.

Венесуэльский президент Николас Мадуро в начале сентября объявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и ответит в случае нападения США. Он подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере безопасности на случай военного вторжения.