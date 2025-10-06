Semafor узнал о планах США заключить с Киевом сделку по технологиям БПЛА

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина и США разрабатывают соглашение о сотрудничестве в сфере технологий беспилотников для производства вооружений, сообщает издание Semafor.

В рамках будущего договора Киев будет делиться военными разработками с Вашингтоном, «а не наоборот», отмечает автор материала. Кроме того, украинская делегация уже прибыла в США для переговоров об обмене технологиями взамен на возможные многомиллиардные поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают две крупные сделки — по закупке Украиной оружия и продаже США украинских дронов. По его словам, кроме соглашения Mega Deal о поставках вооружений, стороны начали работу над договором Drone Deal, в рамках которого США будут напрямую закупать украинские беспилотники.

3 октября The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты негласно в течение нескольких лет поддерживали производство беспилотников на Украине.