Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву

Euractiv: ЕС не определился, как согласовать новый и прошлый займы Киеву
Сюжет
Война санкций
Прошлый кредит выделен Украине за счет прибыли от российских активов, новый также предполагает механизм их использования, и Брюссель не может решить, как их совместить. Россия называла действия Запада с активами воровством
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз не знает, как совместить выделение Украине нового кредита за счет замороженных российских активов и уже работающий механизм направления ей средств от прибыли с них, сообщил источник Euractiv.

Уже имеющийся кредит — это одобренная G7 в прошлом году программа Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), она предполагает выделение средств в общей сложности на €45 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов.

Новая идея ЕС — это «репарационный заем» для Украины, размер которого Euractiv оценивает в €185 млрд. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией» (так описывали его источники Reuters). Использовать собираются средства из депозитария Euroclear, которые превратились в «наличные деньги», уточняет Euractiv.

Собеседник портал на вопрос, как согласовать выделение нового кредита без ущерба для получаемой прибыли, сказал, что у ЕС «нет финальной идеи, как это решить». По его словам, наиболее простым вариантом видится использование поступлений от нового кредита на погашение долга по ERA, но тогда для репарационного займа будут доступны €140 млрд.

«Если коротко, то пока мы говорим: «Послушайте, давайте не будем выделять все €185 млрд. Просто из осторожности мы понимаем, что нам нужно что-то сделать с этими кредитами ERA. Есть разные подходы, но давайте не будем завышать ожидания относительно нового финансирования сверх €140 млрд», — указал источник.

ЕЦБ в решении по активам России потребует согласия всех, у кого они есть
Политика
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В числе поддерживающих идею «репарационного займа» Euractiv называет Францию, Германию и страны Восточной Европы, а выступающих против — Бельгию (в стране находится депозитарий Euroclear), Европейский центральный банк.

2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил действия Европы в отношении замороженных российских активов с работой банды. «Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!» — сказал он. Россия не раз подчеркивала, что шаги в отношении ее активов будут считаться воровством и иметь юридические последствия.

