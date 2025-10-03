Украина получила $25,5 млрд от G7 за счет доходов от российских активов

Киев получил от западных стран примерно половину суммы, которую G7 запланировали направить за счет прибыли от замороженных российских активов. Москва называла шаги в отношении ее блокированных средств воровством

Владимир Зеленский на саммите G7 (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

В этом году страны G7 выдали Украине кредиты за счет доходов от замороженных российских активов на $25,5 млрд, подсчитали «РИА Новости» исходя из данных украинского Минфина и Еврокомиссии.

Средства выделили:

ЕС — $15,8 млрд;

Канада — $3,4 млрд;

Япония — $3,3 млрд;

Великобритания — $3 млрд.

В 2024 году еще $1 млрд выделили США, поэтому общая сумма, предоставленная Киеву, — $26,5 млрд.

Программа G7 по направлению помощи Украине называется Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и предполагает выделение средств в общей сложности на €45 млрд ($52,65 млрд по текущему курсу). Почти половину из этой суммы планирует выделить ЕС — €18 млрд ($21 млрд) по линии Macro-Financial Assistance (MFA).

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear — (приблизительно) €170 млрд. Премьер-министр страны Барт де Вевер, говоря о практике выделения Киеву прибыли от активов, сравнил их с «гусем, несущим золотые яйца». «Подать на стол» этого «гуся» можно только после заключения мирного договора между Россией и Украиной, заявил политик.

Он выступил против новой идеи ЕС о выделении Киеву «репарационного займа», который «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией» (так описывали механизм источники Reuters). В ЕС считают, что такой механизм не будет представлять собой конфискацию. За реализацию идеи выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По задумке авторов, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

В США с призывами конфисковать российские активы выступают некоторые сенаторы. Например, одну из таких резолюций конгрессмены внесли 1 октября. В ней говорится, что Украине нужно перечислять эти средства «траншами в размере не менее $10 млрд в месяц до полного их исчерпания».

2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил действия Европы в отношении замороженных российских активов с работой банды. «Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!» — сказал он. Москва не раз подчеркивала, что шаги в отношении ее активов будут считаться воровством.