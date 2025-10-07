ЕЦБ в решении по активам России потребует согласия всех, у кого они есть

По словам главы ЕЦБ, любое решение по активам должно быть принято в соответствии с международным правом

Любое решение Евросоюза об использовании замороженных российских активов для помощи Украине должно быть согласовано со всеми сторонами, владеющими российскими активами, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Reuters.

Кроме этого, по ее словам, решение должно соответствовать международному праву, а ЕЦБ «очень внимательно» следит за этим процессом.

«Мы очень надеемся, что любая схема, которая будет обсуждаться и в конечном счете внедрена в какой-то момент, будет соответствовать международным правилам и нормам международного права», — сказала Лагард европейским законодателям в Страсбурге.

Лагард обеспокоена тем, что спорное с юридической точки зрения решение подорвет доверие к евро и отпугнет инвесторов от вложений в евроактивы. Это, в свою очредь, может негативно сказаться на финансовой стабильности.

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear — (приблизительно) €170 млрд.

Премьер-министр страны Барт де Вевер выступил против новой идеи ЕС о выделении Киеву «репарационного займа», который «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией» (так описывали механизм источники Reuters). В ЕС считают, что такой механизм не будет представлять собой конфискацию. За реализацию идеи выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По задумке авторов, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил действия Европы в отношении замороженных российских активов с работой банды. «Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!» — сказал он. Москва не раз подчеркивала, что шаги в отношении ее активов будут считаться воровством.