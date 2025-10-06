Число погибших при ракетном ударе по Белгороду возросло до двух

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил еще об одном погибшем в результате ракетного удара по Белгороду — в больнице скончался мужчина.

Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, мужчина умер в отделении реанимации. «Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось», — отметил Гладков, выразив соболезнование родным и близким жертвы обстрела.

Незадолго до этого глава региона сообщил о первом погибшем при атаке. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи, находясь на рабочем месте. Он помогал справиться с последствиями предыдущего обстрела.

«В тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один мужчина. У него проникающее осколочное ранение легкого», — заявил тогда же Гладков.

После удара на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением. Накануне в Белгородской области объявили ракетную опасность. В ночь на 6 октября губернатор заявил, что около 40 тыс. жителей региона остались без света из-за обстрела.

К утру 6 октября без электроснабжения оставались 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах области.