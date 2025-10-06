Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях новой атаки дронов

В результате атаки беспилотников на поселок Северный и на город Грайворон в Белгородской области загорелся один из объектов, повреждены здания и автомобили, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В поселке Северный в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории одного из объектов загорелись два помещения», — написал Гладков. Он добавил, что пожар удалось локализовать. Также губернатор написал о повреждении остекления одного из частных домов в поселке, а также автомобиля.

В Грайвороне в результате падения взрывных устройств с беспилотников повреждения получили остекление коммерческого здания и служебный автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что около 40 тыс. жителей области остались без электричества из-за обстрела, в результате которого энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».

Вечером 5 октября губернатор рассказал, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на область возросло до пяти. В селе Бессоновка ранения получил 15-летний подросток в результате детонации дрона.