Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях новой атаки дронов

Гладков: в результате атаки дронов на Белгородскую область повреждены здания
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников на поселок Северный и на город Грайворон в Белгородской области загорелся один из объектов, повреждены здания и автомобили, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В поселке Северный в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории одного из объектов загорелись два помещения», — написал Гладков. Он добавил, что пожар удалось локализовать. Также губернатор написал о повреждении остекления одного из частных домов в поселке, а также автомобиля.

В Грайвороне в результате падения взрывных устройств с беспилотников повреждения получили остекление коммерческого здания и служебный автомобиль.

Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки
Политика

Ранее Гладков сообщил, что около 40 тыс. жителей области остались без электричества из-за обстрела, в результате которого энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».

Вечером 5 октября губернатор рассказал, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на область возросло до пяти. В селе Бессоновка ранения получил 15-летний подросток в результате детонации дрона.

Егор Алимов
