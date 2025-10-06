Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки

В Белгороде и окрестностях в результате обстрела зафиксированы «значительные повреждения» энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях, около 40 тыс. жителей остались без света, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Он опубликовал видеообращение в телеграм-канале. На кадрах видно, что уличное освещение работает.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняются необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все восстановительные работы были завершены. Объем работ предстоит большой», — сказал Гладков.

Материал дополняется.