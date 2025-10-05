 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

При обстреле ранили замглавы села в Белгородской области

Гладков: ВСУ при обстреле ранили замглавы Мокрой Орловки Игоря Кушнарёва
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Кушнарев
Игорь Кушнарев (Фото: vvgladkov / Telegram)

В результате минометного обстрела в селе Мокрая Орловка ранения получил заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Кушнарёв недавно начал работать в администрации села, отметил губернатор.

Материал дополняется

Полина Дуганова
Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
