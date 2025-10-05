При обстреле ранили замглавы села в Белгородской области
В результате минометного обстрела в селе Мокрая Орловка ранения получил заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь», — написал Гладков.
Кушнарёв недавно начал работать в администрации села, отметил губернатор.
Материал дополняется
