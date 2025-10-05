В Белгороде в результате обстрела повреждена энергетика
В результате обстрела в Белгородском районе повреждена энергетическая инфраструктура, аварийные бригады отправились на место происшествия, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Он опубликовал видеообращение в телеграм-канале. Гладков рассказал, что едет к месту «прилета», в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства области.
«Разберемся в масштабах случившегося», — сказал он.
Гладков сообщил, что часть больниц в Белгороде перешла на резервные источники питания. Из его слов следует, что жители Белгорода и окрестностей остались без света после обстрела. «Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение», — пообещал губернатор.
За полчаса до сообщения о последствиях обстрела Гладков объявил о «ракетной опасности» на всей территории Белгородской области. В 22:05 мск режим был отменен.
Материал дополняется.
