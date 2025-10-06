 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела

Гладков: 5,4 тыс. жителей Белгородской области остаются без электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
К утру 6 октября без электричества остаются 5,4 тыс. жителей Белгородской области, сообщил Гладков. Накануне он рассказал о повреждении инфраструктуры из-за атаки ВСУ

Энергетики и аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение в Белгородской области после обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сейчас без электричества остаются 5,4 тыс. жителей региона в 24 населенных пунктах, в том числе Белгороде, Белгородском, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.

Накануне вечером на всей территории области была объявлена ракетная опасность. Вскоре после того, как ее отменили, Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях, что затронуло почти 40 тыс. жителей.

В Белгороде в результате обстрела повреждена энергетика
Политика
Вячеслав Гладков

В конце сентября в Белгородской области тоже была нарушена подача электроэнергии из-за атаки Украины, в Белгороде возникли перебои со светом и водой.

Этой ночью регион подвергся атаке беспилотников. В поселке Северный Белгородского района из-за падения обломков сбитого дрона загорелись два помещения на территории одного из объектов, повреждения получил частный дом.

