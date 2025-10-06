Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела
Энергетики и аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение в Белгородской области после обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сейчас без электричества остаются 5,4 тыс. жителей региона в 24 населенных пунктах, в том числе Белгороде, Белгородском, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.
Накануне вечером на всей территории области была объявлена ракетная опасность. Вскоре после того, как ее отменили, Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях, что затронуло почти 40 тыс. жителей.
В конце сентября в Белгородской области тоже была нарушена подача электроэнергии из-за атаки Украины, в Белгороде возникли перебои со светом и водой.
Этой ночью регион подвергся атаке беспилотников. В поселке Северный Белгородского района из-за падения обломков сбитого дрона загорелись два помещения на территории одного из объектов, повреждения получил частный дом.
