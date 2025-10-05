 Перейти к основному контенту
В Белгороде упал беспилотник

Гладков: из-за детонации дрона в Белгороде загорелась машина
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Из-за детонации беспилотника в Белгороде загорелась машина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате происшествия повреждения получили два автомобиля, стоящих рядом с загоревшимся. Сотрудники МЧС уже потушили огонь. Среди людей никто не пострадал. Другой информации о последствиях в городе нет, ее уточняют. «Все службы работают на месте», — заверил губернатор.

Кроме того, в селе Красный Октябрь Белгородского района от удара украинского дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Его с множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую районную больницу. После жертву налета перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода, где он продолжит лечение.

Два муниципалитета атакованы ВСУ в Белгороде

Незадолго до этих сообщений Гладков рассказал о ранении заместителя главы Мокроорловской территориальной администрации Игоря Кушнарева. Его в тяжелом состоянии в больницу доставили военные, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Глава региона, заявив об этом, отметил, что в администрации села Кушнарев начал работать недавно.

Также днем 5 октября Гладков сообщил о повредивших имущество в двух муниципалитетах Белгородской области беспилотниках. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Полина Дуганова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники БПЛА дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
