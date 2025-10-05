В Белгороде упал беспилотник
Из-за детонации беспилотника в Белгороде загорелась машина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате происшествия повреждения получили два автомобиля, стоящих рядом с загоревшимся. Сотрудники МЧС уже потушили огонь. Среди людей никто не пострадал. Другой информации о последствиях в городе нет, ее уточняют. «Все службы работают на месте», — заверил губернатор.
Кроме того, в селе Красный Октябрь Белгородского района от удара украинского дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Его с множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую районную больницу. После жертву налета перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода, где он продолжит лечение.
Незадолго до этих сообщений Гладков рассказал о ранении заместителя главы Мокроорловской территориальной администрации Игоря Кушнарева. Его в тяжелом состоянии в больницу доставили военные, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Глава региона, заявив об этом, отметил, что в администрации села Кушнарев начал работать недавно.
Также днем 5 октября Гладков сообщил о повредивших имущество в двух муниципалитетах Белгородской области беспилотниках. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов