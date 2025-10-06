Две туристки заявили, что видели пропавшую в Красноярском крае семью

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края

Две туристки видели пропавшую в Красноярском крае семью на подходе к горе Буратинка, которая и была целью туристического похода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«Достоверно установлено, что на подходе к горе их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что в поисках семьи участвуют 249 человек и 40 единиц техники. В экстренных службах уточнили, что за сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и с тех пор перестали выходить на связь.

Позже в следственном управлении СК по Красноярскому краю сообщили , что семья отправилась в путь без сопровождения, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения.

Также в ведомстве назвали четыре основные версии пропажи семьи. По одной из них, у главы семьи ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем он не смог вывести жену и дочь.

Следователи также полагают, что семья могла заблудиться в тайге из-за сильного тумана, который возник из-за резкого снижения температуры. Кроме того, правоохранители не исключают, что туристы могли встретить диких животных и попытаться убежать, из-за чего сбились с маршрута.

По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.